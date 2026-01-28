Maltempo: Meloni,governo lavora a decreto legge per risorse a regioni colpite

ROMA, 28 GEN - Il governo sta lavorando alla definizione di un decreto legge di assegnazione delle risorse necessarie alle regioni colpite dal maltempo e per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. E' quanto scritto in una nota diffusa da Palazzo Chigi al termine della visita della premier Giorgia Meloni in Sicilia. I 100 milioni già stanziati sono solo una prima risposta, viene tra l'altro specificato.