Maltempo, martedì sospesa circolazione ferroviaria su alcune linee in Calabria

CATANZARO, 19 GEN - Ferrovie dello Stato ha reso noto, con un comunicato, che "in seguito all'avviso meteo della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Calabria sarà interessata da alcune modifiche". "In particolare - si aggiunge - la circolazione sarà sospesa sulla linea ionica da Melito Porto Salvo a Crotone, sulla Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e sulla via Tropea".