Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltempo, mareggiata abbatte muri di abitazioni nel Catanese

AA

CATANIA, 21 GEN - Scenari da devastazione questa mattina nei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dall'ondata di maltempo. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti, ma i danni a infrastrutture pubbliche e immobili privati risultano ingenti. A Stazzo i muri prospicienti il lungomare di diverse abitazioni sono stati 'abbattuti' dalla forza del mare. Sul posto stanno operando il sindaco Roberto Barbagallo, l'assessore alla Protezione civile, Giuseppe Vasta, dirigenti e dipendenti comunali, forze dell'ordine, polizia locale e associazioni di volontariato, impegnati nelle attività di vigilanza, monitoraggio, valutazione dei danni e messa in sicurezza delle aree più a rischio. "Esistono ancora tanti pericoli, soprattutto nei nostri borghi marinari e non solo, - ha dichiarato il sindaco Barbagallo - mi appello a tutti i cittadini affinché continuino a prestare la massima attenzione ed evitino di recarsi nelle frazioni a mare. Anche i porti, i lungomari e numerosi immobili privati non sono stati risparmiati dalla forza della natura" Le squadre comunali sono già al lavoro nelle zone costiere per avviare gli interventi necessari e riportare la situazione alla normalità. «Da una prima valutazione, - conclude il sindaco -, i danni al patrimonio pubblico e privato sono enormi, ma come sempre Acireale saprà rialzarsi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario