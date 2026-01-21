Maltempo, mareggiata abbatte muri di abitazioni nel Catanese

CATANIA, 21 GEN - Scenari da devastazione questa mattina nei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dall'ondata di maltempo. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti, ma i danni a infrastrutture pubbliche e immobili privati risultano ingenti. A Stazzo i muri prospicienti il lungomare di diverse abitazioni sono stati 'abbattuti' dalla forza del mare. Sul posto stanno operando il sindaco Roberto Barbagallo, l'assessore alla Protezione civile, Giuseppe Vasta, dirigenti e dipendenti comunali, forze dell'ordine, polizia locale e associazioni di volontariato, impegnati nelle attività di vigilanza, monitoraggio, valutazione dei danni e messa in sicurezza delle aree più a rischio. "Esistono ancora tanti pericoli, soprattutto nei nostri borghi marinari e non solo, - ha dichiarato il sindaco Barbagallo - mi appello a tutti i cittadini affinché continuino a prestare la massima attenzione ed evitino di recarsi nelle frazioni a mare. Anche i porti, i lungomari e numerosi immobili privati non sono stati risparmiati dalla forza della natura" Le squadre comunali sono già al lavoro nelle zone costiere per avviare gli interventi necessari e riportare la situazione alla normalità. «Da una prima valutazione, - conclude il sindaco -, i danni al patrimonio pubblico e privato sono enormi, ma come sempre Acireale saprà rialzarsi".