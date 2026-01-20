Giornale di Brescia
Italia e Estero

Maltempo, mareggiata abbatte barriere di sabbia su spiaggia di Taormina

TAORMINA, 20 GEN - Onde alte anche decine di metri si sono abbattute sulla costa a Taormina colpendo Isolabella e la baia di Mazzarò. A Mazzeo sono state portate via dal mare le 'barriere' di sabbia che erano state messe a protezione degli stabilimenti balneari che sono ora a rischio di gravi danni. A Giardini Naxos i marosi stanno colpendo il lungomare e in particolare l'area del molo Saia. Dalla notte scorsa la polizia locale e la Protezione civile stanno monitorando la strada ed hanno stamattina chiuso al traffico la via che conduce al molo di Schisò e tratti della via Tisandros.

Argomenti
TAORMINA

