Maltempo, in tutta la Sardegna oltre mille interventi Vigili del fuoco

CAGLIARI, 14 FEB - Vento e piogge che non si fermano, oltre mille interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco in tutta la Sardegna. È il bilancio degli ultimi quattro giorni di maltempo. Sono circa 600 i Vigili del Fuoco impegnati quotidianamente per far fronte alle richieste che giungono alle sale operative dei Comandi provinciali. Attualmente risultano ancora in attesa di intervento circa 120 richieste; l'invio delle squadre avviene in base alla priorità di soccorso. Nella serata di ieri i sommozzatori del Comando di Cagliari sono intervenuti per il salvataggio di un gregge di pecore rimasto isolato su un isolotto nell'Oristanese a causa dell'ingrossamento delle acque. Durante le ore notturne, invece, i sommozzatori del Comando di Sassari, congiuntamente ai soccorritori acquatici e fluviali, sono intervenuti in località Camedda, nel comune di Ittiri, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell'ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza presso le proprie abitazioni. I Comandi maggiormente interessati sono quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro. Ma anche a Oristano il numero degli interventi è superiore alla media del periodo.