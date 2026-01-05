Giornale di Brescia
Maltempo, in Toscana nuova allerta gialla per neve

FIRENZE, 05 GEN - Emanata una nuova allerta gialla per rischio neve, che interesserà la Toscana centro-orientale nella giornata di domani, martedì 6 gennaio. Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Nel corso della notte è atteso un nuovo peggioramento a partire dalle zone meridionali e orientali in graduale estensione nel corso della mattina anche alle aree centrali della regione. La neve è attesa fino nel fondovalle di Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina, mentre altrove è attesa fino a quote di bassa collina (200-400 metri).

FIRENZE

