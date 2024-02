Maltempo in Toscana, fiumi in calo e piena Arno senza criticità

FIRENZE, 28 FEB - "I livelli dei bacini sono in diminuzione: nonostante le precipitazioni intense localmente oltre i 150 mm, non ci sono stati problemi sui fiumi. Il colmo di piena dell'Arno è già transitato a Firenze, Empoli (Firenze) e Pontedera (Pisa). In transito attualmente a Pisa a 1100 metri cubi al secondo senza alcuna criticità. Per la importante quantità di acqua caduta e la saturazione del terreno, ci sono stati alcuni movimenti franosi nelle province di Massa Carrara, Pistoia, Lucca e Prato, molti già risolti e alcuni in via di risoluzione grazie al nostro sistema di Protezione civile della Toscana, personale dei Comuni e vigili del fuoco". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.