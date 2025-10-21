Maltempo, in Toscana allerta arancione per temporali forti

FIRENZE, 21 OTT - Emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 otttobre su Toscana centro-occidentale e Arcipelago. Lo rende noto il governatore Eugenio Giani spiegando c'è anche un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione sempre per la giornata di domani. In particolare sono "possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord ovest, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare anche il resto della regione. I temporali risulteranno più probabili e frequenti in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente anche forti con massimi fino a 100-150 mm".