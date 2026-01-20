Maltempo in Sardegna, un centinaio di persone evacuate nel Cagliaritano

CAGLIARI, 20 GEN - E' in corso a Capoterra, cittadina a una ventina di chilometri da Cagliari, l'evacuazione di un centinaio persone nel litorale. Lo ha annunciato il sindaco Beniamino Garau, a seguito dell'evolversi della situazione e per garantire la massima sicurezza, "Si tratta di una scelta difficile - spiega il primo cittadino di Capoterra - ma necessaria, assunta esclusivamente per tutelare l'incolumità dei nostri concittadini di fronte alle condizioni meteo-marine avverse". Le operazioni sono in corso con il supporto delle strutture operative e sotto costante monitoraggio. "Invitiamo - spiega Garau- tutti a collaborare, mantenere la calma e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità".