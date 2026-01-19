Maltempo in Sardegna, ritrovati i due pastori dispersi

CAGLIARI, 19 GEN - Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni di salute, i due pastori che da questa mattina non davano più notizie a seguito dell'esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22, erano riusciti a trovare riparo nell'ovile del 22enne ma sono rimasti isolati e non sono riusciti per tutta la giornata a mettersi in contatto coi familiari, che poi hanno dato l'allarme. A tarda sera sono stati raggiunti dai soccorritori.