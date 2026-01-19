Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltempo in Sardegna, ritrovati i due pastori dispersi

AA

CAGLIARI, 19 GEN - Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni di salute, i due pastori che da questa mattina non davano più notizie a seguito dell'esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22, erano riusciti a trovare riparo nell'ovile del 22enne ma sono rimasti isolati e non sono riusciti per tutta la giornata a mettersi in contatto coi familiari, che poi hanno dato l'allarme. A tarda sera sono stati raggiunti dai soccorritori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario