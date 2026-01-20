Maltempo in Sardegna, mareggiata al Poetto e spiaggia sommersa

CAGLIARI, 20 GEN - Il forte vento di scirocco, che sta sferzando la Sardegna da ieri con raffiche oltre i 100 km all'ora, ha provocato una mareggiata lungo il litorale del Poetto, a Cagliari, con l'acqua che ha sommerso completamente la spiaggia arrivando sino alla strada, che è stata chiusa al traffico. Nel porticciolo di Marina Piccola, situato proprio all'inizio del Poetto, la furia del mare, con onde alte sino a 6 metri, ha fatto crollare una parte del pontile, mentre non si registrano danni alle imbarcazioni. La polizia locale ha chiuso il transito dei veicoli nella prima parte del Poetto, mentre è percorribile la strada principale del lungomare che conduce a Quartu Sant'Elena. Chiusa al traffico anche la statale 195 "Sulcitana" dall'inizio del tracciato, all'uscita di Cagliari, in corrispondenza del ponte della Scafa, fino al km 10,600.