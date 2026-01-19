Maltempo in Sardegna, dispersi due pastori

CAGLIARI, 19 GEN - Da questa mattina non si hanno più notizie di due pastori, che risultano dispersi a seguito dell'esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Si tratta di Giuseppe Mulas, di 65 anni, e Francesco Moi, di 22. I due si trovavano in località Televai e, secondo quanto appreso, potrebbero aver trovato riparo nell'ovile del 22enne, attualmente irraggiungibile per via dell'esondazione del torrente. Sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri e barracelli ma a causa del maltempo non si riesce a passare.