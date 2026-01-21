Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltempo in Sardegna, declassata l'allerta domani riaprono le scuole

AA

CAGLIARI, 21 GEN - Dopo tre giorni di allerta meteo rossa, in gran della Sardegna - da Cagliari alla Gallura - il codice viene declassato a giallo per la giornata di domani, restando arancione (criticità moderata) per rischio idraulico nella Sardegna orientale, dove è giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un nuovo avviso a partire da questo pomeriggio e sino alla mezzanotte di giovedì 22 gennaio di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nel Sulcis Iglesiente e Sardegna occidentale; codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico a Cagliari e nel Campidano. Domani, dunque, riapriranno le scuole a Cagliari e negli altri Comuni interessati da lunedì dall'allerta rossa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario