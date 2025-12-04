Maltempo in Puglia, sei persone evacuate a Brindisi

BRINDISI, 04 DIC - Sei persone, tra cui una donna incinta, sono state fatte evacuare dai loro appartamenti a Brindisi, invasi dall'acqua a causa delle forti piogge che da ore stanno imperversando nell'intera provincia. Le operazioni, lungo la litoranea nord in direzione Apani, sono state condotte con dei gommoni dai vigili del fuoco e dalla polizia. Disagi anche in altre zone della città: nel parco Bove è caduto un palo dell'illuminazione pubblica su un'auto parcheggiata, senza persone a bordo. Decine, inoltre, sono gli interventi in provincia dei vigili del fuoco per allagamenti in appartamenti o in alcune aree periferiche. A Bari, inoltre, il vento ha abbattuto un albero nei pressi della palazzo della procura e ha divelto alcuni gazebo di un ristorante sul lungomare.