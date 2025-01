Maltempo in Molise, scuole chiuse in una ventina di Comuni

CAMPOBASSO, 13 GEN - Sono almeno una ventina i Comuni molisani dove, oltre che a Campobasso, questa mattina i sindaci hanno disposto la sospensione delle attività didattiche a causa del maltempo. Dalla notte scorsa in regione nevica anche a quote collinari. In molti centri sono entrati in azione mezzi spartineve, ma al momento non si registrano particolari disagi.