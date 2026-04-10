Maltempo in Molise: Roberti, almeno 400 milioni di danni

CAMPOBASSO, 10 APR - I danni causati dal maltempo e dalle frane degli ultimi giorni in Molise, secondo una prima stima, ammontano ad oltre 400 milioni di euro. Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Roberti nel corso della sua informativa al Consiglio regionale. Il governatore ha anche precisato che stanno per essere attivate le piattaforme tecniche per ricevere le segnalazioni precise dei diversi danni verificatisi in ogni comune, sia alle infrastrutture che al sistema produttivo. Nel corso del suo intervento Roberti ha illustrato le azioni messe in campo dai diversi livelli istituzionali per gestire la prima fase dell'emergenza. L'attenzione si è concentrata, in particolare, sul ripristino della viabilità alternativa per far fronte alla chiusura del tratto della A14 in corrispondenza della frana di Petacciato, che ha pesantemente condizionato sia il traffico nazionale che quello regionale e locale. Il presidente ha quindi sottolineato come i territori colpiti siano "molteplici e presentino criticità diverse, destinate a persistere nel tempo a causa della natura di alcuni movimenti franosi". Infine Roberti si è impegnato a interloquire con le istituzioni nazionali competenti "per ridefinire, alla luce dei gravi danni alle infrastrutture stradali, i piani delle reti di assistenza e soccorso sanitario".