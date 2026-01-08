Maltempo, in Molise oggi scuole chiuse in 40 Comuni

CAMPOBASSO, 08 GEN - Sul Molise stamattina è tornato il sole, ma le nevicate della notte scorsa e la formazione di ghiaccio sulle strade a causa delle temperature sotto zero hanno indotto molti sindaci a sospendere le attività didattiche nelle scuole. Sono almeno una quarantina i Comuni della regione (compreso Campobasso) dove stamattina le scuole sono rimaste chiuse. Per tutta la notte in azione i mezzi spartineve e spargisale, qualche difficoltà si è registrata in alcuni tratti della viabilità per mezzi pesanti rimasti in panne. Le temperature sono scese fino a 4 gradi sotto zero a Campobasso e fino a 9 gradi sotto lo zero nelle località di montagna della regione.