Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maltempo, in Molise oggi scuole chiuse in 40 Comuni

AA

CAMPOBASSO, 08 GEN - Sul Molise stamattina è tornato il sole, ma le nevicate della notte scorsa e la formazione di ghiaccio sulle strade a causa delle temperature sotto zero hanno indotto molti sindaci a sospendere le attività didattiche nelle scuole. Sono almeno una quarantina i Comuni della regione (compreso Campobasso) dove stamattina le scuole sono rimaste chiuse. Per tutta la notte in azione i mezzi spartineve e spargisale, qualche difficoltà si è registrata in alcuni tratti della viabilità per mezzi pesanti rimasti in panne. Le temperature sono scese fino a 4 gradi sotto zero a Campobasso e fino a 9 gradi sotto lo zero nelle località di montagna della regione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAMPOBASSO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario