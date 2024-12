Maltempo in Molise, freddo e neve, primi fiocchi a Campobasso

CAMPOBASSO, 30 NOV - Freddo e neve sul Molise: l'annunciata ondata di maltempo sta interessando dalla notte scorsa tutta la regione. Nevicate si registrano già a quote collinari, intorno ai 700 metri. Stanotte primi fiocchi della stagione anche su Campobasso e temperatura vicina allo zero. Precipitazioni più consistenti in montagna: 20 centimetri di neve a Capracotta (Isernia) e anche sui monti di Campitello Matese (Campobasso) con temperature che nella notte sono scese a tre gradi sotto zero. La Protezione Civile ha diramato una allerta meteo per tutta la giornata odierna.