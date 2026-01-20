Maltempo in Libia, chiuso l'aeroporto di Bengasi

IL CAIRO, 20 GEN - Un'ondata di maltempo ha colpito la Libia orientale, costringendo alla chiusura temporanea dell'aeroporto internazionale Benina di Bengasi, capoluogo della Cirenaica. "Condizioni meteorologiche avverse" hanno anche causato, ieri sera, l'affondamento del rimorchiatore marittimo 'Rescue 6', ormeggiato nel porto petrolifero di Ras Lanuf. Lo fa sapere la Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company su suoi canali social, precisando che "avverse e forti onde hanno causato una perdita nella sala macchine". La società aggiunge che "tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi e che non ci sono stati feriti". Numerosi danni ha provocato una tempesta sulla città. Foto diffuse sui social mostrano automobili colpite da alberi caduti, insegne, lamiere e pompe di benzina divelte dal vento. Non si ha notizia di vittime o feriti.