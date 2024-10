Maltempo: in centro a Bologna una mattinata a spazzare fango

BOLOGNA, 20 OTT - Finita la pioggia si spazza il fango e si puliscono i marciapiedi e gli ingressi dei negozi a Bologna, nelle strade a ridosso del centro dove fino a poche ore fa l'acqua scorreva come un fiume. In via Lame, Riva di Reno e San Felice molti negozianti sono a lavoro già da ore per salvare il salvabile negli esercizi commerciali raggiunti dal fango fuoriuscito dal canale scoperchiato in via Reno. "Un disastro" dice una donna all'ingresso della Farmacia dello Sport all'angolo tra Lame e Riva di Reno. Anche al ristorante Michelemmà i titolari stanno asciugando l'acqua all'ingresso e per le vie girano i furgoncini del lavaggio strade. Si spazza anche in via San Felice, dove su alcuni portoni si vedono i segni del fango che in alcuni punti si è accumulato per diversi centimetri. "Stanotte eravamo tutti affacciati ai balconi e vedevamo l'acqua scorrere in strada - racconta un uomo che sta passeggiando con il cane in via Riva di Reno - mai vista una cosa del genere in centro a Bologna". In zona le auto circolano senza problemi e nei bar i bolognesi parlano della notte appena trascorsa e di come reagire dopo l'ennesima giornata di maltempo che ha messo in ginocchio la città.