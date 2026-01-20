Maltempo in Calabria, ultimata evacuazione precauzionale di 100 famiglie

CATANZARO, 20 GEN - Nella notte scorsa sono state completate le operazioni di evacuazione a carattere preventivo di 100 nuclei familiari nella frazione di Roccelletta di Borgia (Catanzaro) che hanno trovato sistemazione presso familiari disposte in seguiti al maltempo che sta interessando la Calabria. A loro si aggiungono quelli che ieri hanno interessato i Comuni di San Sostene, Simeri Crichi e il quartiere "Piterà" di Catanzaro. Il dato è stato fornito dalla Prefettura di Catanzaro dove oggi è tornato a riunirsi il Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Castrese De Rosa in collegamento con tutti i sindaci del territorio per fare il punto di situazione. In precedenza si è tenuta una riunione in videoconferenza tra il Dipartimento nazionale di Protezione civile, quello Regionale e tutti i Prefetti della Calabria per un aggiornamento dell'evoluzione generale. Per quanto concerne gli interventi effettuati, sono circa 70 quelli a cura dei Vigili del fuoco, prevalentemente per la rimozione di ostacoli sulle carreggiate e di alberi caduti. Di piccola entità anche quelli di Anas e della Provincia sulle arterie stradali di competenza dove la percorribilità è regolare. "Il sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore - ha sostenuto il prefetto Castrese De Rosa - induce a richiamare la responsabilità dei cittadini sull'importanza di adottare comportamenti adeguati di autoprotezione, improntati alla massima cautela. I cittadini sono invitati a evitare spostamenti non necessari astenendosi, in particolare, dall'avvicinarsi ad aree già interdette come lungomari o sottopassi, strade in pendenza e zone notoriamente soggette ad allagamenti nonché in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, che potrebbero essere interessati da improvvisi innalzamenti del livello idrico o fenomeni di piena. A tal proposito le forze dell'ordine e le Polizie locali stanno costantemente monitorando le aree rivierasche per interdire a curiosi di sostare in modo improrio. Le strutture competenti sono sempre al lavoro per garantire interventi tempestivi in caso di necessità. La collaborazione dei cittadini, attraverso comportamenti prudenti e responsabili è essenziale per ridurre i rischi e tutelare l'incolumità di tutti". La Prefettura, è scritto in una nota, continuerà a seguire la situazione generale sino alla cessazione dell'emergenza, mantenendo il Ccs attivo e "assicurando un flusso costante e tempestivo delle informazioni a supporto delle Autorità locali e della popolazione".