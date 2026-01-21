Maltempo in Calabria, tecnico Enel salvato dai vigili del fuoco a Catanzaro

CATANZARO, 21 GEN - Un tecnico dell'Enel rimasto bloccato all'interno del proprio mezzo in circa un metro d'acqua è stato tratto in salvo, questa notte, dai vigili del fuoco nel quartiere Lido di Catanzaro. Il quartiere continua in queste ore a essere investito da forti mareggiate. Una decina di caseggiati sono irraggiungibili. Il nucleo speleo-fluviale dei vigili del fuoco sta operando con i gommoni per soccorre alcune persone ma non ci sarebbero, al momento, situazioni di urgenza. In una porzione del lungomare del quartiere Lido l'acqua ha raggiunto altezze tra un metro e mezzo e due metri. L'acqua - secondo quanto si apprende dall'assessore ai Lavori pubblici di Catanzaro, Pasquale Squillace - non riesce a defluire a causa della rete fognaria bloccata e sarà necessario, quando si abbasserà il livello del mare, un intervento delle idrovore. Una cabina elettrica è stata sommersa causando l'interruzione dell'energia elettrica per circa 270 persone.