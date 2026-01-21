Giornale di Brescia
Maltempo in Calabria, registrate precipitazioni senza precedenti

CATANZARO, 21 GEN - In alcune zone della Calabria è caduta, in quattro giorni, una quantità di pioggia pari a circa la metà della precipitazione media annua, con registrazioni in alcuni casi senza precedenti. La stazione pluviometrica di San Sostene - Alaco, nel Catanzarese, ha registrato 569,9 millimetri di pioggia, pari a oltre 500 litri per metro quadrato. I dati sono riportati da Arpacal, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, che segnala anche 524,2 millimetri caduti a Stilo; 425,4 a Fabrizia - Cassari; 404,6 a Santa Cristina d'Aspromonte; 381,2 millimetri a Chiaravalle Centrale; 363,4 a Roccaforte del Greco; 321,6 a Mongiana P.; 314,2 a Fabrizia e 300 millimetri a Petronà. Si tratta, spiega Arpacal, di "un evento pluviometrico di eccezionale estensione e persistenza, che per caratteristiche e valori registrati può essere definito un evento pluviometrico di scala secolare. Le analisi condotte evidenziano campi di precipitazione continui e stazionari, con accumuli che insistono per più giorni sulle medesime aree del territorio regionale". I valori registrati, sottolinea Arpacal, "risultano ampiamente superiori alle medie climatologiche di riferimento e confermano il carattere straordinario e anomalo dell'evento".

