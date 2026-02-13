Maltempo in Calabria, piogge intense e raffiche oltre i 130 km/h

CATANZARO, 13 FEB - L'ondata di maltempo che sta imperversando da ieri sulla Calabria, oltre alla pioggia, è stata caratterizzato da una ventilazione molto intensa. In alcune località le raffiche hanno superato i 120 km/h. Il valore più elevato è stato registrato a Motta San Giovanni - Allai, con 137,5 km/h, seguito da Melito Porto Salvo (128,5 km/h) e Capo Spartivento (oltre 114 km/h), nel reggino. Raffiche superiori ai 100 km/h sono state rilevate anche in numerose altre stazioni, sia lungo la fascia costiera sia nelle aree interne e montane. Sono alcuni dei dati registrati dalla rete meteoclimatica del Centro funzionale multirischi di Arpacal. Sul fronte della pioggia, secondo la stessa Agenzia, nelle ultime 24 ore si sono registrati valori molto elevati in diverse aree interne del Cosentino: Montalto Uffugo ha raggiunto 197 millimetri di pioggia cumulata, seguita da Belsito (169,6 mm), Domanico (162,2 mm), Altilia (159,2 mm), Fuscaldo Bosco Cinquemiglia (156,8 mm) e Rogliano (148,6 mm). Si tratta, sottolinea Arpacal, di quantitativi rilevanti, concentrati in un arco temporale ristretto, che hanno determinato effetti immediati sul reticolo idrografico regionale. I principali fiumi calabresi hanno registrato un significativo innalzamento dei livelli idrometrici, con onde di piena monitorate in tempo reale attraverso le stazioni di misura distribuite sul territorio. Tra i bacini osservati con particolare attenzione figurano il Crati, il Savuto, il Lao, il Corace e diverse fiumare del Reggino. L'attività di sorveglianza ha consentito di seguire l'evoluzione degli idrogrammi di piena e di fornire tempestivi aggiornamenti agli enti preposti alla gestione delle emergenze.