Maltempo in Calabria, nel reggino collassa un centinaio di metri di lungomare

MELITO PORTO SALVO, 20 GEN - Una violenta mareggiata ha fatto crollare un centinaio di metri di lungomare a Melito Porto Salvo, nel reggino, travolgendo parte del marciapiede pedonale e del parapetto. La situazione ha iniziato a peggiorare da ieri pomeriggio quando l'area è stata chiusa in via precauzionale. Nella zona delle scogliere, le barriere naturali avevano contenuto in parte il moto ondoso che, invece, ha scavato ed eroso la spiaggia nei tratti privi di protezione e caratterizzati da terra battuta e sabbia. La notte scorsa e stamattina, il maltempo ha provocato conseguenze più gravi. Il lungomare è presidiato dalla protezione civile e dal Centro operativo del Comune. Ieri il sindaco Annunziato Nastasi ha firmato un'ordinanza sindacale con le misure di sicurezza per il maltempo garantendo assistenza ai cittadini residenti in prossimità dell'arenile e che si trovassero in condizioni di rischio. "Prestare massima attenzione" scrive il Comune sulla sua pagina Facebook dove l'amministrazione spiega che "una porzione rilevante della passeggiata sul Lungomare dei Mille è collassata sotto l'incessante abbattersi delle onde. Si segnalano anche alberi divelti ed altri pericolanti. La raccomandazione è sempre quella di rimanere in casa, seguire pedissequamente le indicazioni prescritte dalle ordinanze emesse dal sindaco ed attendere il miglioramento delle condizioni metereologiche. Non è ancora finita".

MELITO PORTO SALVO

