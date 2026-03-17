Maltempo in Calabria, nel cosentino evacuazione delle case vicine ai fiumi

CATANZARO, 17 MAR - Il Comune di Crosia, nel Cosentino, ha disposto "l'evacuazione immediata e precauzionale di tutte le abitazioni situate in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d'acqua del territorio comunale". Le fiumare Trionto e Fiumarella - fanno sapere i Vigili del fuoco - hanno superato gli argini provocando diffusi allagamenti. Nel centro storico, inoltre, si è inoltre verificata una frana nei pressi delle case popolari che ha reso necessaria l'evacuazione precauzionale di circa 80 persone. Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso a persone rimaste bloccate in auto e nelle abitazioni, a causa dell'innalzamento rapido del livello dell'acqua. Numerosi gli interventi, dalle prime ore di questa mattina, operati dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cosenza. Le criticità maggiori si registrano nei comuni di Corigliano Rossano, Mirto, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, dove si segnalano allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità. Al momento risultano oltre 100 interventi in coda. Per far fronte all'elevato numero di richieste di intervento è stato disposto il raddoppio dei turni operativi del personale del Comando di Cosenza. Sul posto stanno operando anche squadre provenienti dal Comando di Crotone.