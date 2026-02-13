Giornale di Brescia
Maltempo in Calabria, nel Cosentino esondazioni e frane, minacciata la ferrovia

COSENZA, 13 FEB - Esondazioni di torrenti, allagamenti, frane e smottamenti con conseguenti disagi per la popolazione si segnalano nei Comuni lungo la costa Tirrenica della provincia di Cosenza. In particolare a Tortora la mareggiata ha invaso il percorso pedonale e stradale del lungomare, riversandosi nelle vie limitrofe e interessando i piani bassi di alcuni edifici. La situazione più delicata resta quella di Paola dove le onde, spinte dal vento forte, continuano a minacciare la ferrovia nel punto del lungomare cittadino in cui i marosi hanno già, nel corso della precedente ondata di maltempo, eroso un collegamento viario parallelo al tracciato ferroviario. Le autorità locali monitorano costantemente la situazione.

Argomenti
COSENZA

