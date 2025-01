Maltempo in Calabria, molte scuole chiuse anche domani

CATANZARO, 17 GEN - Scuole chiuse anche domani in molte città della Calabria in conseguenza dell'allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale e che riguarderà tutto il territorio regionale. Lezioni sospese per il secondo giorno consecutivo in tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Analogo provvedimento è stato adottato anche a Lamezia Terme mentre altri sono stati predisposti o sono in via di predisposizione da parte dei primi cittadini di altri centri piccoli e grandi della regione. Oggi permane l'allerta rossa per una parte consistente del territorio calabrese dove piove con insistenza dalla notte e dove, a livello locale, sono stati registrati discreti accumuli di pioggia. In particolare 100 millimetri sono caduti nel catanzarese, a Chiaravalle Centrale, 120 millimetri a Corigliano Rossano e 120 millimetri nel reggino. Quantitativi degni di nota anche nell'interno crotonese. Per la giornata di domani sono previste piogge sparse e diffuse, anche a carattere temporalesco, soprattutto nella zona centrosettentrionale della regione. Ancora si annunciano forti raffiche di vento.