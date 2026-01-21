Maltempo in Calabria, l'allerta sulle zone ioniche scende ad arancione

CATANZARO, 21 GEN - L'allerta meteo sulle zone ioniche del Catanzarese e su quelle ioniche e tirreniche del Reggino è scesa, per la giornata di oggi, ad arancione. E' quanto evidenzia l'ultimo bollettino della Protezione civile. La situazione meteorologica appare in miglioramento. Domani, infatti, è previsto un ulteriore declassamento con allerta gialla su tutta la Calabria.