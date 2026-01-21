Giornale di Brescia
Maltempo in Calabria, circolazione ferroviaria in ripresa tra Battipaglia e Paola

(vedi "Maltempo in Calabria, ritardi e treni..." delle 11:04) CATANZARO, 21 GEN - La circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia - Paola è in graduale ripresa. Lo comunica sul proprio sito Rete ferroviaria italiana. In mattinata la linea è stata fortemente rallentata in prossimità di Capo Bonifati, nel Cosentino, per le avverse condizioni meteo, causando ritardi e cancellazioni.

CATANZARO

