Maltempo in Calabria, a Catanzaro scatta il divieto di delivery su due ruote

CATANZARO, 20 GEN - Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha firmato un'ordinanza che vieta la circolazione di biciclette, scooter e moto utilizzati per le consegne a domicilio su tutto il territorio comunale. La misura è valida fino al termine dell'allerta. "Le condizioni meteo estreme previste rendono questi mezzi particolarmente pericolosi", sottolinea una nota del Comune spiegando che "le consegne sono consentite solo con veicoli a quattro ruote. Le piattaforme di delivery e le attività commerciali sono tenute a sospendere le consegne con mezzi a due ruote".