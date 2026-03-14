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Italia e Estero

Maltempo, in arrivo piogge e temporali anche al Sud

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ROMA, 14 MAR - Il transito di una perturbazione atlantica causa maltempo sul Nord-Ovest italiano e, muovendosi verso Sud-Est, porterà, nella giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nostro meridione, con precipitazioni che risulteranno più diffuse e, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. L'avviso prevede dal mattino di domani, domenica 15 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia in estensione, dalla tarda mattinata sulla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia e allerta gialla su Liguria, Calabria, Sicilia e parte di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia e Valle d'Aosta.

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