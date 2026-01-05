Giornale di Brescia
Maltempo in Abruzzo, fiume Aterno oltre la soglia di guardia

L'AQUILA, 05 GEN - Nelle ultime 36 ore l'Abruzzo è stato interessato da precipitazioni piovose diffuse e persistenti, con fenomeni di particolare intensità nell'entroterra. Le abbondanti piogge hanno determinato l'innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Aterno, che in alcuni tratti ha superato la soglia di guardia, in particolare nell'area dell'Alta Valle fino alla città dell'Aquila. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha monitorato l'evoluzione della situazione idrometeorologica e ha attivato il sistema di allertamento. Tutti i sindaci dei Comuni ricadenti nella Valle dell'Aterno sono stati informati e posti in stato di pre-allerta, con l'obiettivo di garantire la piena operatività delle strutture comunali di protezione civile e l'eventuale attivazione delle misure previste dai rispettivi piani di emergenza. La Protezione civile regionale continua a seguire l'evolversi delle condizioni meteo e idrauliche e raccomanda ai cittadini la massima prudenza, in particolare nelle aree prossime ai corsi d'acqua e nelle zone soggette a rischio idrogeologico. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in relazione all'andamento della situazione.

