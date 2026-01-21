Maltempo: il mare invade le strade a Catania, soccorse diverse famiglie

CATANIA, 21 GEN - Il mare ieri ha invaso le strade del villaggio marinaro Primo Sole di Catania, alla periferia sud della città, vicino all'Oasi del Simeto, trasformandole in torrenti di acqua e fango. Sul posto sono intervenuti, per evacuare famiglie e animali domestici, personale del corpo forestale regionale e dei vigili del fuoco. L'intervento è proseguito durante la notte ed è ancora in corso. La Forestale, prima dell'operazione, si è assicurata che Enel avesse disattivato le linee di distribuzione di energia elettrica per procedere con la massima sicurezza.