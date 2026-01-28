Maltempo, grosso pino cade in Maremma, nessun ferito

SCANSANO (GROSSETO), 28 GEN - Un grosso pino è caduto in prossimità dell'ingresso di Scansano (Grosseto), nessun danno nè a persone né a cose. Secondo quanto si apprende la pianta sarebbe venuta giù a causa del maltempo delle ultime ore. Sul posto sono al lavoro due squadre del comando dei vigili del fuoco di Grosseto. Considerate le notevoli dimensioni dell'albero, spiegano i pompieri, si è reso necessario procedere preliminarmente all'alleggerimento delle fronde, al fine di consentire il successivo intervento dell'autogrù, inviata dal comando di Grosseto, per la rimozione del tronco. Sul posto presenti anche la polizia municipale, i carabinieri e personale dell'amministrazione comunale. Un altro albero è caduto sulla carreggiata a Cantagallo (Prato), sulla Sr 325, in località Il Fabbro: la circolazione è temporaneamente interrotta. La polizia municipale è già intervenuta e la ditta incaricata è sul posto per le operazioni di rimozione. Istituito provvisoriamente il senso unico alternato. La Provincia di Prato raccomanda di procedere con cautela.