Maltempo: frane a Frosinone, esondato il Gari cimitero invaso da acqua

FROSINONE, 14 FEB - Frane ed esondazioni si stanno verificando in vari punti della provincia di Frosinone a causa delle precipitazioni intense che stanno interessando il territorio dalle prime ore di oggi. A San'Elia Fiumerapido è esondato il Fiume Gari che ha superato gli argini anche nella frazione Caira di Cassino, il cimitero è stato invaso dalle acque. In Via Ciamarra a Frosinone, all'altezza dell'ingresso del parcheggio Multipiano, si è verificato un movimento franoso, con terra e fango che hanno invaso la carreggiata. Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che già ieri in serata era stato allertato con un'ordinanza del sindaco Riccardo Mastrangeli. È stato convocato immediatamente e si è svolto un sopralluogo congiunto da parte dei tecnici del Comune, della Polizia Locale, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, al fine di verificare il potenziale pericolo. Dalle verifiche effettuate è emerso che al momento non è possibile escludere ulteriori evoluzioni del fenomeno. Per questo è stata interdetta la circolazione sul tratto stradale interessato. A partire dalla mattinata di domani inizieranno i lavori urgenti di messa in sicurezza, che prevedono la rimozione del materiale presente sulla carreggiata, la pulizia della vegetazione infestante, la risagomatura del pendio e la successiva riprofilatura del versante con sistemi di contenimento e regimazione delle acque. Un altra frana grave è stata registrata ad Atina dove è stata chiusa al traffico via Capodichino, nel tratto che collega il centro storico con l'area della ex discoteca Millaenya. Qui c'è stato un crollo improvviso con massi e terra che sono finiti sulla strada bloccando la circolazione: sul posto stanno operando la Protezione Civile di Atina ed i Vigili del Fuoco di Cassino.