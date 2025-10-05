Maltempo, forte vento in Romagna, 'evitare la spiaggia'

BOLOGNA, 05 OTT - Forte vento e mareggiate in Romagna, come previsto dall'allerta arancione di protezione civile. "In questo momento violente raffiche di vento in città e si sta alzando la marea", scrive il sindaco di Cervia (Ravenna) Mattia Missiroli, che ha predisposto l'apertura del Centro operativo comunale. "Si raccomanda la massima attenzione: Non accedere alle pinete, evitare parchi, zone alberate e zone con allestimenti precari, evitare la spiaggia e le banchine del porto canale, evitare scantinati e seminterrati nella zona del porto canale e della fascia costiera", continua il primo cittadino. A Cesenatico "sono cominciati allagamenti diffusi nelle zone dei lungomari, prestare attenzione e non rivolgersi in quelle zone", avvisa il sindaco Matteo Gozzoli.