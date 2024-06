Maltempo e allagamenti nel Piceno, salvati due automobilisti

ASCOLI PICENO, 26 GIU - Danni, alberi e rami in strada, allagamenti di scantinati e sottopassi. Sono le conseguenze di un forte temporale che che si è abbattuto nel pomeriggio su Ascoli Piceno e su parte della vallata del Tronto fino a Castel di Lama. Tanti sono stati gli interventi compiuti dai vigili del fuoco chiamati in varie emergenze. Al momento sono una decina quelli effettuati per alberi e rami sulla sede stradale e prosciugamenti di scantinati. In via della Palude, i pompieri hanno dovuto tirar fuori da un sottopasso allagato una vettura rimasta bloccata e fornire assistenza ai due occupanti. Ancora molti gli interventi che i vigili del fuoco devono ancora eseguire per rispondere alle chiamate di cittadini.