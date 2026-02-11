Maltempo, domani allerta arancione su Calabria e Sicilia

ROMA, 11 FEB - Ancora maltempo sull'Italia colpita da perturbazioni atlantiche. Dalla mattinata di domani - indica un avviso meteo della Protezione civile - previste nevicate al di sopra di 1.200-1.300 metri sulla Valle d'Aosta, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. Attesi inoltre venti da forti a burrasca, con rinforzi di burrasca forte, su Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata; persisteranno, inoltre, venti da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono poi temporali sul Lazio, in esaurimento nel corso del pomeriggio e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia; allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana