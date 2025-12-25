Giornale di Brescia
Maltempo: domani allerta arancione in E-R, gialla in 4 regioni

AA

ROMA, 25 DIC - Il Dipartimento della Protezione civile per la giornata di domani, 26 dicembre, prevede allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna, in particolare nella Pianura bolognese. Allerta gialla sulla costa romagnola, la pianura modenese, la collina romagnola. Allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico anche in Abruzzo, in Puglia, in Sardegna, in Sicilia.

Argomenti
MaltempoROMA

