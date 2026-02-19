Maltempo, domani allerta arancione in Calabria

ROMA, 19 FEB - Dal pomeriggio di oggi temporale su Campania e Basilicata tirrenica. Dalla serata le precipitazioni coinvolgeranno la Calabria, specie settori tirrenici. Previsti rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e attività elettrica. Per la Calabria tirrenica valutata allerta arancione. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile che prevede anche dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali, e sulla Calabria, specie settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.