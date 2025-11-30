Maltempo: dalla serata rovesci e temporali al Centro-Nord

ROMA, 30 NOV - È in arrivo sul nostro Paese una perturbazione di origine atlantica. Già dalla serata odierna, infatti, si assisterà ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche su Liguria ed alta Toscana dove si registreranno rovesci e temporali; domani, poi, le precipitazioni si estenderanno a gran parte del Centro-Nord, interessando in particolare i settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 01 dicembre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, specialmente sui rispettivi settori dell'Appennino settentrionale e sui settori costieri tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 1 dicembre, allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.