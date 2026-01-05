Maltempo, crolla un pino di 20 metri ai Fori Imperiali a Roma

ROMA, 05 GEN - Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato nella serata di ieri a via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. L'albero è caduto all'altezza del punto informativo turistico, vicino agli ingressi della nuova stazione della metro C, a un centinaio di metri da largo Corrado Ricci e dalla Torre dei Conti, interessata da un crollo parziale nei mesi scorsi. Sul posto la polizia Locale e i Vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Non risulterebbero feriti. "Il crollo di un pino di venti metri avvenuto ieri sera lungo via dei Fori Imperiali, che solo per un caso fortuito non ha causato vittime, è l'ennesima testimonianza di una città che vive di tragedie sfiorate - spesso, purtroppo, anche consumate - e che necessita di un serio lavoro di ricognizione e di mappatura delle alberature presenti sul territorio. Un lavoro che, personalmente, ho più e più volte richiesto negli ultimi 10 anni", afferma la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.