Maltempo, codice giallo in Toscana per pioggia e temporali

Piove forte a tratti, allagamenti diffusi sul territorio ligure. Scuole chiuse in via precauzionale in molti comuni, allerta arancione nel centro della regione, mentre nel Tigullio e nello spezzino il livello di allerta erossa per i grandi bacini dell'Entella.e del Magra.Genova, 08 ottobre 2024. ANSA/LUCA ZENNARO
AA

FIRENZE, 20 OTT - In Toscana codice giallo per pioggia e temporali. Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà infatti piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per poi estendersi a tutta la fascia costiera e alle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha per questo emesso il bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che interesserà, dalle ore 18 di oggi e fino alle 9 di domani, la Versilia, la Garfagnana e la Lunigiana, dove il codice, a partire dalla mezzanotte, è anche per rischio idraulico del reticolo principale. Nella notte di domani le precipitazioni, anche temporalesche, si estenderanno a tutta la zona costiera e in successivo spostamento verso le aree più interne, dove il codice giallo sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani. La Sala operativa segnala che la fase instabile temporalesca risulterà più probabile tra la tarda sera di oggi e la notte di domani, con intensità massime orarie fino a forti (30-40 mm/h).

FIRENZE

