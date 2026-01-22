Giornale di Brescia
++ Maltempo: Ciciliano, 'previsione e prevenzione hanno salvato vite' ++

CAGLIARI, 22 GEN - "In questa situazione c'è stata sia previsione che prevenzione, perché è stato un fenomeno molto importante, grandemente impattante sui territori che era stato previsto con i sistemi di allerta meteo che hanno dato la possibilità attraverso i centri funzionali regionali e i centri funzionali del Dipartimento della Protezione Civile di prepararsi. Inoltre, c'è stata la prevenzione sul territorio per la salvaguardia della vita umana e non si è registrato né un morto né un ferito". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, nel sopralluogo a Cagliari, dopo il ciclone Harry.

