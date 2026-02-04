Maltempo: chiuse le banchine del Tevere a Roma, allagamenti e code

ROMA, 04 FEB - Strade allagate, traffico in tilt e banchine del Tevere chiuse a Roma a causa della pioggia persistente che sta colpendo la città. Code sulla Tangenziale Est, dallo svincolo del tratto urbano dell'A24 fino a via dei Campi sportivi, su via Pontina, dall'Eur fino a Tor de Cenci, e sulla Colombo. Chiuso momentaneamente un tratto di via Laurentina a causa di un allagamento. Diverse le pattuglie della polizia locale impiegate per gestire la viabilità. Chiuse a scopo preventivo le banchine per un innalzamento del livello di Tevere e Aniene.