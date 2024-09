Maltempo, chiusa A10 tra Imperia Est e Ovest per frana

IMPERIA, 05 SET - L'Autostrada dei Fiori è chiusa al traffico dalle 7 di stamani tra i caselli di Imperia Est e Imperia Ovest, verso la Francia, a causa di una frana scesa dalla parete rocciosa sovrastante la carreggiata, con alcuni massi che hanno invaso il sito stradale. In seguito alla limitazione del traffico si è formata una coda lunga circa quattro chilometri tra i caselli di San Bartolomeo al mare e Imperia Est, dove è stata istituita un'uscita obbligatoria. In seguito al violento temporale che si è abbattuto nella notte in provincia di Imperia, sono state una ventina le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. A causa di un allagamento a Imperia è stata sgomberata un'abitazione e sempre per un allagamento è stata chiusa l'Aurelia Bis all'uscita di Taggia. Molte anche le chiamate per smottamenti e alberi pericolanti o caduti su strada.