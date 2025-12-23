Maltempo, chiude per la neve il tunnel di Tenda

TENDA, 23 DIC - A causa del pericolo di valanghe sul versante francese, dopo le intense nevicate delle scorse ore, il tunnel di Tenda è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Lo comunica l'Anas, precisando che la chiusura è in vigore a tempo indeterminato fino a cessata necessità. Il tunnel sarà riaperto al transito non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l'utenza in transito. Resta chiuso nel Cuneese anche il valico internazionale del colle della Maddalena, già interdetto al traffico in entrambe le direzioni da lunedì sera, in vista delle nevicate e in considerazione dell'allerta diffusa dall'Arpa.