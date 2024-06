Maltempo, cancellato il concerto di Russel Crowe a Cervinia

AOSTA, 21 GIU - "Per motivi di sicurezza, a seguito delle forti condizioni di maltempo che si sono abbattute nelle ultime ore in Valle d'Aosta", la serata evento di Cervino Mountain Music Festival non si svolgerà. L'evento clou del programma era l'esibizione di Russell Crowe & The Gentleman Barbers. In mattinata era già stata cancellata quella che per gli organizzatori avrebbe dovuto essere "l'esibizione canora più alta della storia": un concerto senza pubblico dell'attore Premio Oscar e della sua band sulla terrazza panoramica del Piccolo Cervino, a 3.833 metri di quota, in Svizzera. L'annullamento della serata è stata una "decisione resasi necessaria per garantire e salvaguardare l'incolumità degli artisti sul palco, della crew e del pubblico in arrivo a Breuil-Cervinia. Le forti precipitazioni sulla regione, che hanno anche provocato ingenti danni in alcune aree del territorio, non garantiscono il corretto svolgimento della manifestazione", fanno sapere gli organizzatori in una nota.