Maltempo: banchine chiuse per motivi di sicurezza sul Tevere a Roma

ROMA, 05 GEN - A causa del maltempo e sulla base dell'informativa del Centro Funzionale Regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume nelle prossime ore, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza. Il provvedimento, operativo dalla sera del 4 gennaio, resterà in vigore fino a cessate esigenze.